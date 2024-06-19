الطرح الأوليّ لعملة PlayDoge يحصد 2.5 مليون دولار في أسبوعه الأول

جمع اكتتاب PlayDoge (ذات الرمز PLAY) -وهي أحدث عملة ميم ظهرت في السوق- 2.5 مليون دولار في غضون أقلّ من أسبوعين! فمنذ طرحه، حظيَ المشروع بإشادة المستثمرين والخبراء الذين أجمعوا على أن عملته الأساسية PLAY سيكون لها مستقبلٌ باهر. فما الذي يميّز هذا المشروع عن سواه؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه المقالة.



هل تُعَد PlayDoge عملة الميم التالية التي ستحقق نجاحات ساحقة؟

سرقت عملة PlayDoge الأضواء داخل قطاع الكريبتو ليحقق اكتتابها نجاحاً مبهراً مع سعيها لترسيخ مكانتها كعملة ميم من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) الأكثرَ رَوَاجاً خلال العام الجاري.



وقد حوّلت هذه العملة المميزة شخصية الصورة الطريفة للكلب الشهير Doge إلى حيوان أليفٍ افتراضيّ على طريقة لعبة التسعينيات المحبوبة تاماغوتشي (Tamagotchi). تماماً مثل الكلاب في العالم الحقيقيّ، تحتاج حيواناتكم الأليفة الافتراضية إلى الرعاية والاهتمام، فيجب عليكم تغذيتها وتدريبها وتسليتها أيضاً ولقاء هذا ستحصلون على عملات PLAY. ويعني هذا أنه كلما اعتنيتم بها، كلما زادت سعادة هذه الحيوانات الافتراضية وفرص حصولكم على المزيد من العملات. ومن خلال اللعب عبر تطبيقٍ على الهواتف المحمولة، ستحصلون على المزيد من النقاط التي تؤهلكم للدخول إلى لوحة المتصدّرين؛ وفي حال كان لديكم أكبر عدد من النقاط، ستحصلون على عملات PLAY ومكافآتٍ إضافية.



لن تتوافر لعبة PlayDoge حتى هذا الخريف، ولكن عند إطلاقها يمكن أن يزيد سعر عملتها الأساسية PLAY بمقدار يتراوح بين 10 إلى 20 ضعفاً نظراً لحاجة اللاعبين إلى الاستمتاع باللعبة.



ومن المرجّح أيضاً أن يستمرَّ الطلب على العملة واللعبة في عام 2025 مع احتفاظ المشروع بمجتمعه الحالي، كما سيتم دفع مكافآت الرهن لكلّ من قرّروا الاحتفاظ بعملاتهم لمدة ثلاث سنواتٍ على الأقل من إطلاق المشروع مع عمل فريقه على تطوير ألعاب صغيرة ومغامراتٍ أخرى داخل اللعبة.



جديرٌ بالذكر أن توقعات سعر عملة PlayDoge خلال الفترة من عام 2026 وحتى عام 2030 تبدو مشرقةً بفضل قوة لعبتها من P2E تزامناً مع شعبية Tamagotchi الهائلة ما قد يساهم بنجاح هذه العملة المميزة.

ختاماً

لاقى اكتتاب عملة PlayDoge نجاحاً مدوياً منذ إطلاقه ليحصد أكثر من 2.8 مليون دولار في أقلّ من أسبوعين. ويوفر هذا المشروع الرائد -المبني على لعبة الحيوانات الأليفة الشهيرة Tamagotchi- عروضاً على رهن عملته الأساسية بالإضافة إلى مكافآتٍ إضافية.



وتشير توقعات سعر PlayDoge إلى أنه سيرتفع بنسبةٍ تتراوح بين 10 إلى 20 ضعفاً في عام 2024 وسيُواصل ارتفاعه في عام 2025 وما بعده. وفي حال وصل سعرها إلى 0.150$ بحلول نهاية العقد، فستجلب أرباحاً لمُستثمريها بمقدار 30 ضعفاً من سعر اكتتابها الحاليّ.



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