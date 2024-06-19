الاحتلال يقتحم قرية المغير ويحتجز 5 شبان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، احتجز خلالها جنود الاحتلال خمسة شبان ونكلوا بهم، قبل الإفراج عنهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف القرية من منطقة "الجامع الشرقي"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان المتواجدين في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت خمسة شبان بينهم ثلاثة أشقاء هم: فضل وأديب وفادي حمد الله نعسان، وقريبهم منجد عوض نعسان، وشاب آخر لم تعرف هويته، وحققت معهم ميدانيا، ونكلت بهم، قبل أن أن تفرج عنهم