4 شهداء في قصف الاحتلال لغزة ورفح

وطن: استشهد مواطنان، اليوم الأربعاء، عقب استهدافهما بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بوصول شهيدين إلى المستشفى عقب استهدافهما بصاروخ من مسيّرة اسرائيلية في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 12 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر أكثر من 70% من مرافق مدينة رفح وبنيتها التحتية، ومن بينها حرق وتدمير جميع صالات معبر رفح ومرافقه.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر بعد أن احتلت الجانب الفلسطيني منه في السابع من أيار/ مايو الماضي، في اليوم التالي من بدء اجتياحها البري لمدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.