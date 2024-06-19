بلدية بروكسل تؤكد استحالة استضافة مباراة بلجيكا و"إسرائيل" لدواع أمنية

رام الله - وطن: قالت بلدية بروكسل -اليوم الأربعاء- إنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا و"إسرائيل" في العاصمة البلجيكية لدواع أمنية.

وأضافت في بيان "خلصت بلدية بروكسل إلى أنه سيكون من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا و"إسرائيل" في ملعب الملك بودوان.

وتابعت أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في 6 سبتمبر/أيلول 2024.