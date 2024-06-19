ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37396 شهيدا و85523 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37396 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85523 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال هناك عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.