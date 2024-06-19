زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: عيد أضحى بلا طقوسٍ ولا أُضحيات في قطاع غزة، ودماء الضحايا لم ولا تجف

في مثل هذه الأيام من كُلّ سنة تكون التحضيرات لعيد الأضحى على قدمٍ وساق، وتكتظّ الأسواق بالنساء والأطفال لشراء الملابس والأحذية الجديدة لأفراد الأسرة، بما فيهم الفقراء فهم يشترون الملابس من العيد للعيد. كما تتشارك الكثير العائلات في شراء عجلٍ ليُقدّم كأضحيةٍ ويوزع حصصًا متساويةً في اليوم الأول للعيد، أو التضحية بخروف، حيث تُوزَّع لحوم الأضاحي على الفقراء. كانت المحلّات أيضًا تعجّ بأنواعٍ مُختلفةٍ من الشوكولاتة والعصائر والمكسّرات الجيدة الطازجة، وغير ذلك الكثير حيث أنّ هذه الطقوس هي ما يُشعر الناس حقَّا بفرحة العيد.

عندما مررت اليوم وأمس في شوارع غزة لشراء بعض الحاجيات، داهمني حُزنٌ كبير حين رأيتُ بعض المتاجر القليلة المتبقية تفتح أبوابها بحذرٍ شديد في الأسواق الرئيسية المُدمّرة في حي الرمال وشارع عمر المختار، حتى الأسواق الشعبية كانت باهتةً، لايوجد فيها شيءٌ ذو قيمةٍ ليشتريه الناس، أما البضائع التي يتراكم عليها الغبار على طاولات البسطات هي نفسها التي تتكرّر يوميًّا، وتتكوّن من المُعلبات التي يحصل عليها الباعة في السلّات الغذائية التي تُوزّع عليهم ويُعيدون بيعها للحصول على دخلٍ لسدّ حاجاتهم الأخرى. كذلك الأرزّ وزيت القلي والزعتر والدقة والمكسرات، والتي ليست أسعارها في متناول الجميع، أما الملابس الموجودة، فهي لا تصلح كملابس للعيد، خصوصًا للأطفال، وكذلك ألعاب الأطفال، فالمتوفّر منها محدود الكمّ والجودة.

فكّرتُ بشراء قليلٍ من البيض الذي بات صعب المنال، كي نقليه استثناءً صباح يوم العيد للفطور، وفوجئت أنّ البيضة الواحدة ثمنها عشرة شواكل أي نحو ثلاثة دولارات، ما دفعني بالطبع إلى إلغاء الفكرة. ليكن إفطار يوم العيد إذًا كباقي الأيام؛ فول أو حمص أو جبنة فيتا مع دُقّة وزعتر.

بالرغم من كُلّ الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ومازال، إلّا أنّ الشعب في قطاع غزة كان يحلم باتفاقٍ لوقف إطلاق النار قبل حلول عيد الأضحى، لكنّ حكومة الحرب الفاشية تُصرّ على الاستمرار في عدوانها ولا يعنيها ما يرغب به الناس، فهي تقتلهم وتقتل أحلامهم مهم. وهكذا، تسيل دماء الضحايا من الشعب بدل أن تسيل دماء الأضاحي ضمن طقوس العيد، حيث أدّى الحصار القاهر وإغلاق المعابر إلى حرمان الناس من ممارسة الشعائر الدينية بالقيام بتقديم أضحياتهم، كما لم يتمكّنوا كعادتهم السنوية من أن يطبخوا الفتّة أو يحصلوا على اللحم المشوي لوجبة الغداء في أول يوم من أيّام عيد الأضحى. وبالفعل، مرّ أكثر من ثمانية شهور ومُعظم الناس في مدينة غزة وشمالها والغالبية أيضًا في الجنوب لم يتذوّقوا طعم اللحم أو الدجاج. وليست هذه المشكلة فقط، بل إنّ الناس حتى في أيّام العيد كما في غيرها لا يجدون الخضروات أو البقوليات أو الحليب كي يسدوا جوع أطفالهم.

ربما ضجّت وسائل الإعلام بأنّ عيد الأضحى يمرُّ في قطاع غزة وحرب التجويع ما تزال قائمة، وأنّ الناس تعاني من نقص حاجاتهم الأساسية، وهذا صحيح، ولكنّ قليلون من يلقون الضوء على افتراق العائلات في يوم العيد. إنّ مرارة الفقد أشدّ إيلامًا من مرارة الجوع، حيث تقول صديقةٌ في الجنوب وزوجها عالقٌ في مدينة غزة أنّ أطفالها لا يريدون شيئًا في العيد سوى رؤية والدهم، ويبقى السؤال ماذا يُمكن أن يقول الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم أو كليهما، وكيف يُمكن لأمٍّ فقدت ابنها أو ابنتها أن تشعر بطعم العيد، أو تلك الأمّ التي تعرف أنّ حياة ابنها مُهدّدة ولا تعرف متى وكيف وأين يُمكن أن تخسره. وما هو شعور تلك المرأة التي فقدت زوجها ولا تعرف مصيره إن كان شهيدًا أم أسيرًا أم تحت أنقاض أحد البيوت، وماذا تملك من تبرير لأبنائها وبناتها عندما يسألونها "أين أبونا؟"

يأتي هذا العيد ويحاول البعض أن يتغلّبوا على قسوة العدوان الصهيوني البغيض فيقومون بعمل أرجوحةٍ منزليةٍ كي يُفرّحوا أطفالهم، أو تقوم بعض المؤسسات بتقديم الهدايا والألعاب للأطفال. كُلّ ذلك في محاولةٍ لتعويضهم عن المعاناة التي يعيشونها. كل ذلك يعني أنّه برغم قذارة وإجرام هذا العدو الفاشي، يُصرّ الشعب على الانتصار على كُلّ أحزانه لأنّه يدرك أنّه يستحقّ الحياة على أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض جُرّفت بجنازير الدبابات الصهيونية.