قائد لواء بجيش الاحتلال: هناك أنفاق في كل بيت برفح والمعارك مضنية

رام الله - وطن: نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن قائد لواء ناحال بجيش الاحتلال الإسرائيلي يائير زوكرمان قوله إن هناك أنفاقا في كل البيوت تقريبا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وإن تقدم قواته بطيء والمعارك مضنية.

وقال زوكرمان إن جنوده عثروا خلال الأيام القليلة الماضية فقط على 17 نفقا في رفح، وإن تلك الأنفاق تربط بين منازل الأحياء مُشكّلة متاهة كبيرة، وإن بيوت المدينة مرتبطة ببعضها بعضا عن طريق فتحات في الجدران.

وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي، خلال مقابلة أجرتها معه جيروزاليم بوست في رفح حيث يدير الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، أن حركة (حماس) تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها.

وقال إن من بين التحديات التي تواجه قواته تفخيخ المنازل والغرف في المدينة قبل دخول القوات إليها، وتفجيرها عن بعد، فيما يبدو أنه تعليق على مقتل 4 جنود الأسبوع الماضي في تفجير منزل اعتقدوا أنه خال من المتفجرات، وفق الصحيفة.

وقالت جيروزاليم بوست إن زوكرمان أطلع الصحفيين -الذين سمحت لهم إسرائيل بالذهاب إلى رفح وإجراء تقارير من هناك- على صورة لباب خزانة مفتوح وخلفه فتحة في الجدار الخرساني تؤدي للمنزل المجاور.

وقال زوكرمان "هذه ساحة معركة من نوع مختلف" مؤكدا أن القوات تقاتل شبرا شبرا في رفح، وإن "الجنود يقاتلون فوق الأرض وتحتها".