بالفيديو .. ضابط في جيش الاحتلال يكشف بعد عودته من غزة عن حجم الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال

رام الله - وطن: كشف ضابط في جيش الاحتلال عن الوضع الصعب الذي يواجهه جنود الاحتلال بفعل المقاومة في قطاع غزة.

وكشف الضابط بعد عودته من القتال في غزة، خلال شهادة له عن بعض تلك التفاصيل، مؤكدا أن القتلى والجرحى في صفوف الجيش في غزة بلغت أعداداً كبيرة.

وفي تصريحاته، أوضح الضابط أن الاشتباكات المتواصلة تسفر عن خسائر هائلة في صفوف جنود الاحتلال.

كما أشار إلى أن التحديات الكبيرة التي يواجهها الجنود تتضمن مواجهة تكتيكات المقاومة الفلسطينية المتقدمة والمستمرة.

وأضاف الضابط أن الخسائر الكبيرة تركزت بشكل خاص في المناطق الحدودية وخطوط التماس، حيث يتم التصدي للعمليات الهجومية للجيش والدفاع عن الأراضي المحتلة بشكل مكثف.

وفي ختام حديثه، دعا الضابط إلى ضرورة إيجاد حل مؤكداً أهمية التفاهم والحوار لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف جنود الاحتلال.