استشهاد ضابط سوري في عدوان إسرائيلي على القنيطرة ودرعا

رام الله - وطن: اعلنت مصادر سورية استشهاد ضابط في الجيش السوري فجر اليوم الاربعاء جراء عدوان اسرائيلي.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية بأن طيران الاحتلال المسير استهدف موقعين عسكريين في ريفي القنيطرة ودرعا، مما أدى إلى استشهاد ضابط في الجيش السوري.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 7.00 صباح اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً بالطيران المسير مستهدفا موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا وأدى العدوان إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية".