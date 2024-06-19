المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة بطائرة مسيرة لأول مرة منذ 7 شهور

وطن: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق جسم جوي من قطاع غزة وسقوطه في مناطق الغلاف جنوبي القطاع.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي صفارات الإنذار صباحا بمناطق غلاف غزة، تحذيرا من تسلل مسيرة لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة أطلقت طائرة مسيرة انتحارية تجاه مناطق غلاف غزة.

وفي ذات السياق، أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اع المدني الوصول إليهم".