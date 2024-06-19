مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح

وطن:استشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة، جراء قصف عنيف شنه الاحتلال الإسرائيلي واستهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع تغول قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.