"طوفان الأقصى" في يومها 257.. عمليات مشتركة للمقاومة في غزّة والاحتلال في مرمى النيران

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ257، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى،

وقالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة ميركافا، كما قصفت سرايا القدس عدة مواقع لجيش الاحتلال في غزة.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط، في معارك جنوبي القطاع.

وبمقتل هؤلاء، يصل عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 19 جندياً هذا الشهر، منهم 18 في قطاع غزة، ومعظمهم في رفح.

ويرتفع بهذا أيضاً عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 664 قتيلاً منذ بداية "طوفان الأقصى"، بينهم 314 سقطوا منذ بداية المعارك البرية في القطاع، بحسب الأرقام التي يعلنها الاحتلال.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ257: