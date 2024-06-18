إصابات باعتداء مستوطنين في المعرجات شمال غرب أريحا

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، باعتداء مستوطنين على مواطنين في طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا مركبة نقل ركاب عمومية بالحجارة، أثناء تنقلها عبر طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا، ما أدى لإصابة عدد من ركابها بجروح.

بدوره، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن المستوطنين يتواجدون في ثلاثة مواقع في طريق المعرجات، وهي مواقع غير مكشوفة للمركبات، ويفاجئون المارة بالحجارة، وباتوا يجعلون من المنطقة غير آمنة للمواطنين، وللتجمعات البدوية في المنطقة.