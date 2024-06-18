"هذا ما رجع به الهدهد".. حزب الله يعرض مشاهد في غاية الأهمية لمواقع عسكرية ومنشآت حساسة في فلسطين المحتلة

وطن: نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مقطع فيديو في غاية الأهمية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان "هذا ما رجع به الهدهد".

وفي مقطع مطول تجاوزت مدته 9 دقائق ونصف، عرض الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استطلاع جوي لمناطق في شمالي "كريات شمونة" و"نهاريا" و"صفد كرميئيل" و"العفولة" وصولاً إلى حيفا ومينائها.

وتضمنت المشاهد معلومات استخبارية لمواقع "إسرائيلية" داخل فلسطين المحتلة، وأظهرت المشاهد وصول المسيّرة إلى ميناء حيفا وما تتضمنه من مشاهد لمواقع حساسة في حيفا من الميناء إلى مصافي النفط ومصانع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع تمركز البوارج الحربية.

كذلك، حدّد المقطع أماكن اقتصادية مهمّة في ميناء حيفا.

هذا وأرفق الحزب المقطع السابق بعبارة الحلقة الأولى في دلالة على المزيد من المشاهد التي سيعرضها لاحقاً، مؤكّداً أنّ المسيّرة تجاوزت الدفاع الجوي للاحتلال الإسرائيلي وعادت من دون أن تتمكن من كشفها.

فيما علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الفيديو، وقالت إنّه وفق حزب الله فإن طائرات بدون طيار دخلت إلى "إسرائيل" وجمعت معلومات، واصفة ما وثقه الحزب بـ "الخطير جداً".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّهم تابعوا فيديو المقاومة وهو يُظهر بشكلٍ واضح مرفأ حيفا الذي تم تصويره من مسيّرة تابعة لحزب الله.