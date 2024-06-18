مجزرة جديدة للاحتلال وسط غزة بحق عائلة الراعي

وطن: يواصل الاحتلال جرائمه بحق المواطنين لليوم الـ256، حيث ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة الراعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء ارتقوا نتيجة غارات الاحتلال على منزل يعود لعائلة الراعي التي تنحدر أصولها من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله في مخيم النصيرات وهم:

محمد علي الراعي

نصري محمد علي الراعي

صباح علي نصري الراعي

شادي علي نصري الراعي

مازن علي نصري الراعي

حنان علي نصري الراعي

نصري علي نصري الراعي

زوجة علي نصري الراعي

حمزة رامي نصري الراعي

حليمة نصري محمد الراعي

وتعد عائلة محمد علي الراعي (ابو فيصل) احدى العائلات التي تعرضت للابادة كباقي عائلات كثر ارتقت شهداء وبعضها حذف من السجل المدني.

وكان استشهد فجر اليوم نحو 17 مواطناً، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال على المدنيين في عدّة مناطق في المحافظة الوسطى، وهي حصيلة لا تزال مرشحة إلى الارتفاع مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.