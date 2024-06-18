عقب إغلاق الاحتلال معبر رفح.. الأزمة الإنسانية في غزة تشهد تدهورًا حادًا

وطن: قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل حاد بسبب استمرار إغلاق معبر رفح، مضيفًا بأن المنظومة الصحية تدهور جرّاء منع الاحتلال إجلاء الجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وإغلاقه ونقص الإمدادات الطبية في مستشفيات القطاع.

وعبَّر الهلال الأحمر عن مخاوفه من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة، لا سيما وأنه رصد أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية خاصة التهاب الكبد الوبائي.

وأضاف الهلال بأن الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة حتى في أيام عيد الأضحى.