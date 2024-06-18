الاحتلال للمبعوث الأميركي: عملياتنا العسكرية برفح شارفت على الانتهاء

وطن: قالت القناة الـ12 العبرية إن "إسرائيل" أبلغت المبعوث الأميركي عاموس هوكستاين أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة شارفت على الانتهاء، وسط حديث عن بسط الاحتلال سيطرته على معظم أحياء المدينة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن "إسرائيل" أبلغت المبعوث الأميركي بأن انتهاء العمليات في رفح سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من إحكام سيطرته على نحو 60% إلى 70% من مدينة رفح، في إطار عمليته العسكرية المستمرة منذ 40 يوما.

وقال جيش الاحتلال إنه تعرض في إطار المعركة لخسائر فادحة، حيث قُتل 22 جنديا وأصيب أكثر من 300 آخرين من عناصره على أقل تقدير.

وأشار إلى أنه يوشك أن يحسم المعركة في رفح لكنه بحاجة الى أسابيع أخرى.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر خلال العملية العسكرية بالمدينة على مواد استخباراتية لها علاقة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وعلى أماكن احتجزوا فيها، مرجحا أن يكون بعض الأسرى قد تم "تهريبهم" قبل دخول الجيش إلى رفح.

المصدر : الجزيرة