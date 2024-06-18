الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال اقتحام عدة قرى وبلدات في رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بان الاحتلال اعتقل الأستاذ جلال معروف وأحمد عبد الرزاق فلنة ومصطفى ذياب يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علماً أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر.

كما اعتقل المحرر محمود سليمان أبو عادي خلال اقتحامه قرية دير ابزيع غرب رام الله.