17 شهيدا في قصف للاحتلال وسط وجنوب القطاع

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة المحاصر ووسطه وجنوبه خاصة، ما اسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الاسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وأضافت المصادر ان طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشار إلى أن طائرات الاحالال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.