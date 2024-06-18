تشمل مقاتلات "إف-15".. ديمقراطيون في الكونغرس يوافقون على صفقة أسلحة لـ"إسرائيل"

وطن: أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ "كبار الديمقراطيين الأميركيين في الكونغرس وافقوا على صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل مقاتلات إف-15".

ووفق الصحيفة، فإنّ الصفقة تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15" تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.

وقالت إنّ "هذا القرار يسلط الضوء على الرغبة الكبيرة في واشنطن لمواصلة تدفق الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من مخاوف أعضاء في الكونغرس من هذا الأمر".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الصفقة تعتبر واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل" منذ بدء الحرب على غزة.

وفي وقتٍ سابق، نقلت الصحيفة نفسها تأكيد مسؤولين أميركيين سابقين أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل" تنتهك الحدود القانونية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تم تنفيذها بأسلحة أميركية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.

المصدر:"الميادين"