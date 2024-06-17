"طوفان الأقصى" في يومها 256.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ256، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 37337 شهيدا، وإصابة 85299.

وواصلت المقاومة استهداف جنود الاحتلال في مناطق مختلفة بالقطاح حيث أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 16 جندياً، في المعارك الدائرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط، في معارك جنوبي قطاع غزّة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ256: