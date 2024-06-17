الاحتلال يغلق مدخلي الفوار والعروب ويدهم أحياء بالخليل ويطا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدخلي مخيمي الفوار والعروب، فيما اقتحمت عددا من أحياء مدينة الخليل ومسافر بلدة يطا واعتقلت مواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اغلقت مداخل مخيمي الفوار والعروب جنوب وشمال الخليل، بالسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء مدينة الخليل، عرف منها: الحاووز، وجبل أبو رمان، ومفرق التحرير، وداهموا متجرا واستولوا على كمية من ألعاب الأطفال.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، المواطن محمود ابراهيم علي عوض، ومنعته من رعي اغنامه في منطقة طوبا ونقلته الى أحد مراكز الاعتقال.