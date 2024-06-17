"قنبلة موقوتة".. علاج 8663 جنديا من جيش الاحتلال بمراكز إعادة التأهيل

وطن: كشفت معطيات رسمية تابعة للاحتلال -اليوم الاثنين- أن 8663 جنديا من جيش الاحتلال وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الكنيست -في بيان- إن وزارة الدفاع قدمت معطيات بهذا الشأن إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية، وأوضح أن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، وإصابات الأذنين 8%، وإصابات العينين 2%، دون توضيح نسب بقية الإصابات.

وتابع الكنيست أن 35% من الجرحى -الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل- يعانون من "أذى نفسي".

وتحدث أمام اللجنة أصدقاء إليران مزراحي، وهو جندي انتحر إثر ضغوط ما بعد الصدمة بعد خدمة طويلة في غزة، وفق البيان.

وقال ميكي ليفي رئيس اللجنة وعضو الكنيست إن "الدولة التي ترسل جنودها إلى المعركة يجب أن تعرف كيف تعتني بهم عندما يعودون منها، وألا تتخلى عنهم بمجرد أن يضعوا الأسلحة".

وأضاف "أعلم أنه تم إنشاء مراكز للصحة النفسية، وأن وزارة الدفاع وقسم التأهيل يبذلان كل ما في وسعهما لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها، ولكن علينا أن نفهم أن هذه قنبلة موقوتة".

وقتل 662 جنديا من جيش الاحتلال وأصيب 3848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

وأفادت معطيات نشرتها مواقع إلكترونية ووكالات أنباء خلال الأيام القليلة الماضية بأن ما لا يقل عن 19 جنديا من جيش الاحتلال قتلوا وأكثر من 70 آخرين أصيبوا في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بداية يونيو/حزيران الجاري.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى قوات الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

المصدر: الجزيرة + الأناضول