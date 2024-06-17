عدوان أميركي - بريطاني بـ 10 غارات يستهدف غربي اليمن

وطن: شنّت قوات العدوان الأميركي - البريطاني، الاثنين، 10 غارات على مناطق متفرقة غربي اليمن.

وبيّن مصادر صحفية في اليمن، أن العدوان استهدف بـ 6 غارات على مطار الحديدة جنوبي المدينة الساحلية على البحر الأحمر، بالإضافة إلى 4 غارات جزيرة كَمَرَان في البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقبل أيام، استهدف عدوان أميركي بريطاني، بغارتين مديرية الصَّليْف شمالي غربي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وتشنّ الولايات المتحدة، ومعها بريطانيا، عدواناً على اليمن، يطال محافظات متفرّقة، بالتزامن مع استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية دعماً لغزّة، في ظل العدوان الإسرائيلي.

هذا وأكّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أنّه مهما كانت مؤامرات الأعداء، فإنّ اليمن سيتصدّى لها، مشدّداً على أنّ لدى اليمن "كثيراً من الخيارات، ويمتلك أوراقاً ضاغطة على الأعداء".

وسبق أن قال إنّ العدوان الأميركي - البريطاني "لن يؤثر أبداً في موقفنا المبدئي"، مشدّداً على أنّ اليمن لن يتراجع عن موقفه المساند لغزّة، مهما كان حجم التصعيد الأميركي - البريطاني.



المصدر: الميادين