جيش الاحتلال: سقوط مسيرة من نوع "سكاي رايدر" في الأراضي السورية

وطن: أكّد الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، سقوط طائرة مسيّرة من نوع "سكاي رايدر" في منطقة القنيطرة داخل الأراضي السورية.

ولم يكشف بيان جيش الاحتلال عن سبب سقوط الطائرة، وما إذا كان قد استعاد حطامها أم لا، لكنه قال إنّه فتح تحقيقاً في الحادث ولا خوف من تسريب معلومات من جرّائه.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الطائرة المسيّرة التابعة للاحتلال التي أعلن عن سقوطها في محافظة القنيطرة يجري العمل على تفكيكها.

ومسيّرة "سكاي رايدر"،‏ هي طائرة هجوم أرضي أميركية من صنع شركة "دوغلاس" للطائرات، وتُعدّ من الطائرات صغيرة الحجم التي يستخدمها جيش الاحتلال في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق أن قرّر جيش الاحتلال عام 2017 تعليق عمل الطائرات من دون طيار، من طراز "سكاي رايدر"، بعدما تكرّر سقوطها في حوادث عديدة في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، قبل أن يعود ويستأنف العمل بها لاحقاً.

وتبنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، والمقاومة الفلسطينية إسقاط العديد من الطائرات المسيّرة للاحتلال من أنواع مختلفة منذ بداية طوفان الأقصى، كما واجه الاحتلال مشكلات تقنية في مسيّراته أدت إلى سقوطها.

وكان آخرها إعلان المقاومة الإسلامية في لبنان في 10 حزيران/يونيو الحالي، إسقاط مسيّرة تابعة لجبيش الاحتلال في سماء جنوب لبنان من نوع هرمز 900، ليصبح عدد الطائرات التي سقطت من هذا النوع 3، بالإضافة إلى مسيّرتين من نوع هرمز 450، أُسقطت اثنتان في مرتفعات الريحان، ومسيّرتان من نوع سكاي لارك أسقطتا في المنطقة الحدودية