شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف غرب وشمال رفح

وطن: استشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف لقوات الاحتلال استهدف، مساء اليوم الاثنين، غرب وشمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال منزلا بحي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينما استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال استهدف منطقة خربة العدس شمالي المدينة.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.347، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت مصادر صحية إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 مواطنين ، وإصابة 73 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.