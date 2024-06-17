الإعلام العبري: إصابة 16 جندياً من جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إصابة 16 جندياً من جيش الاحتلال، في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأقرّ جيش الاحتلال، أمس، بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط، في معارك جنوبي قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال، أنّ الجندين القتيلين هما رقيبين، الأول يدعى شالوم مناحيم ويخدم في كتيبة الهندسة "601"، وقتل في كمين رفح، والثاني هو تسور أبراهام وهو من لواء "ناحال"، وقُتل في معارك جنوبي قطاع غزّة.

كذلك، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل الرقيب، يكير ليفي، من الكتيبة "601" من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزّة.



وبمقتلهم، يصل عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 19 جندياً هذا الشهر، منهم 18 في قطاع غزة ومعظمهم في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجندي عند الجبهة مع لبنان.



ويرتفع بذلك أيضاً عداد جنود الاحتلال القتلى إلى 664 قتيلاً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة. وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب 3620 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره جيش الاحتلال.