نيوزيلندا تعلن عن مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 5 ملايين دولار

وطن: أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي يونستون بيترز، اليوم الإثنين، عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي منشور عبر منصة "إكس" وصف بيترز الأوضاع الإنسانية في غزة بـ "الكارثية".

وقال: "ستقدم نيوزيلندا مبلغا إضافيًا قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف من أجل المساعدات الغذائية والصرف الصحي والصحة، وسيؤدي ذلك إلى رفع المساعدات الإنسانية النيوزيلندية للمنطقة إلى 22 مليون دولار".

وأعلنت نيوزيلندا والأسبوع الماضي استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد تعليقها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي يونستون بيترز، اليوم الاثنين، عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي منشور عبر منصة "إكس" وصف بيترز الأوضاع الإنسانية في غزة بـ "الكارثية".

وقال: "ستقدم نيوزيلندا مبلغا إضافيًا قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف من أجل المساعدات الغذائية والصرف الصحي والصحة، وسيؤدي ذلك إلى رفع المساعدات الإنسانية النيوزيلندية للمنطقة إلى 22 مليون دولار".

وأعلنت نيوزيلندا والأسبوع الماضي استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد تعليقها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.