الاحتلال يستهدف جنوب لبنان ومساع أميركية جديدة لتفادي التصعيد

وطن: شن جيش الاحتلال غارات على جنوب لبنان مما أدى لاستشهاد شخص على الأقل، فيما أعلن البيت الأبيض أن مستشارا للرئيس الأميركي سيتوجه اليوم الاثنين إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) في محاولة لتجنب المزيد من التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وقد أعلن الدفاع المدني اللبناني "استشهاد شخص في استهداف مسيرة للاحتلال سيارة في بلدة سلعا جنوبي لبنان".

وأفادت مصادر صحفية أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال شنت غارتين على بلدتي كفركلا ويارون جنوبي لبنان.

وكذلك، أغارت المسيرات التابعة للاحتلال على محيط بلدة ميس الجبل ومحيط بلدة شبعا جنوبي لبنان. وقصفت المسيّرات منزلًا في بلدة شقرا، ومحيط بلدتي محيبيب وبليدا.

وتعرض محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارون وراميا وطيرحرفا وعيترون وكفركلا وكفرشوبا، لقصف مدفعي للاحتلال، تسبب في اندلاع حرائق في حقول زراعية.

5 آلاف صاروخ

في هذه الأثناء، قال دانيال هاغاري، المتحدث العسكري في جيش الاحتلال إن حزب الله يصعّد هجماته على (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وإنه أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحذّر من أن ذلك يدفع نحو تصعيد أوسع.

في ذات السياق، قال البيت الأبيض إن آموس هوكستين مستشار الرئيس جو بايدن سيتوجه اليوم الاثنين إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، لتجنب مزيد من التصعيد على طول الخط الأزرق بين جيش الاحتلال ولبنان.



وتشهد الحدود الفلسطينية المحتلة اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الجانب اللبناني وقتلى وجرحى من الجانب "الإسرائيلي".

المصدر: الجزيرة