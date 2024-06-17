مستوطنون يرعون أغنامهم في الأراضي الزراعية بمسافر يطا

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين على رعي مواشيهم في مزروعات المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين رعوا أغنامهم بمحاصيل زراعية، وأخرى مزروعة بأشجار الزيتون بالقرب من منزل المواطن فريد الحمامدة في منطقة فاتح سدره بمسافر يطا، وبالقرب من منزل المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين في المنطقة الشرقية من شعب البطم بمسافر يطا.

يشار إلى أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في تلك المناطق ويمنعوهم من الخروج من منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية في بعض الاحيان بهدف اجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم لصالح الاستيطان.