نتنياهو يحل "مجلس الحرب" ويستبدله بمجلس مقلص للمشاورات الحساسة

وطن: أعلنت هيئة البث العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حل "مجلس الحرب" الذي أنشئ بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت هيئة البث إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه، وذلك بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.