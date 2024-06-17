الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلا من: عمرو صالح عبد حامد (20 عاما)، ومعتز علي هيجر، بعد مداهمة منزليهما في بلدة سلواد شمال رام الله، واعتقلت الشاب محمد عبد العزيز ثابت حمايل (20 عاما) من قرية كفر مالك شرق رام الله بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة نعلين وقرية دير نظام في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرية دير نظام شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.