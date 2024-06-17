بايدن يروّج لمقترح الاحتلال وقف إطلاق النار.. تحدث عن عيد الأضحى بغزة

وطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عيد الأضحى يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب.

وأضاف بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى: "أرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب".

وتابع: "عدد كبير جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال، وفرت عائلات من منازلها، ودمرت مجتمعاتهم".

وقال إنه ملتزم بمعالجة "آفة الإسلاموفوبيا" في أمريكا، و"نعمل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التمييز وكراهية الإسلام".

ورغم أن الاحتلال رفض الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، بسبب إصراره على مواصلة العدوان والحرب، فإن الرئيس الأمريكي لم يصدر تصريحات تدين موقف الاحتلال، واستمر بتحميل حركة حماس المسؤولية.

وكانت حركة حماس قالت إنها أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول لاتفاق شامل ومُرض، يقوم على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.

وبينت الحركة في بيان لها، أن المطالب هي وقف العدوان، وانسحاب كامل للاحتلال من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وصفقة جدية للأسرى، مؤكدة أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.

وذكرت الحركة في بيانها، أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء مطلع الشهر الجاري، بينما رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح.

وأشارت إلى أن موقفها كان إيجابيا من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما لم تسمع من نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة.

وقالت حماس إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يتحدث عن موافقة الاحتلال على المقترح الأخير، بينما لم تُسمع من أي مسؤول من دول الاحتلال هذه الموافقة.

وأكدت أن مواقف بلينكن التي "تحاول تبرئة الاحتلال هي استمرار للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية".

وحثت بلينكن وإدارة بايدن للضغط على حكومة الاحتلال، "المصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة".

المصدر: عربي 21