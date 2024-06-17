مستشار بايدن يزور "إسرائيل" لتجنب التصعيد مع لبنان

وطن: قال مسؤول في البيت الأبيض إن مستشارا كبيرا للرئيس الأميركي جو بايدن سيزور "إسرائيل" اليوم الاثنين لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب مزيد من التصعيد بين "إسرائيل" ولبنان.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن آموس هوكشتاين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق" بين "إسرائيل" ولبنان.

وأدت الهجمات بين "إسرائيل" وحزب الله إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال -أمس الأحد- إن "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

وتعليقا على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت صحيفة معاريف -نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي- إن تصريحات هاغاري بشأن تصعيد واسع في لبنان ليست تهديدا، بل رسالة لواشنطن والعالم.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعدوان الاحتلال خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض لاحتواء التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان.

المصدر : رويترز