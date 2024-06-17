شهيدان و13 اصابة جراء غارات الاحتلال على حي الزرقا شمال مدينة غزة

وطن: استشهد مواطنان، فجر اليوم الاثنين، جراء غارة الاحتلال استهدفت حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وقال مصادر محلية إن مواطنين استشهدا وأصيب 13 آخرون على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء غارات الاحتلال على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه أراض زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح، بينما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

والليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37337 مواطنا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.