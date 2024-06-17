قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل مواطنة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية واعتقلت مواطنة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من المعبر الشمالي، ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت محال تجارية وبنايات سكنية وفتشت عددا من المنازل واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن زياد داود بحي جعيدي بالمدينة واعتقلت المواطنة دنيا داود، والدة الشاب طارق داود للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال حي النقار، وأحد المحلات التجارية قرب ميدان أبو علي اياد، وبناية سكنية قرب حلويات فتوح وسط مدينة قلقيلية، ونصبت كمائن وحواجز في محيطها.