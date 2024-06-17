محللون يبدون تفاؤلهم بشأن عملة 99Bitcoins الجديدة وفق معيار BRC-20 مع نجاحها بجمع مليوني دولار خلال عملية اكتتاب استثنائية

بدأت عملة 99Bitcoins تشد انتباه بعض المحللين على أنها المشروع القادم الكبير الذي سيُحدثُ تغييراً جذرياً في عالم الكريبتو.



فبعد نجاحها بجمع أكثر من مليوني دولار في مرحلة الاكتتاب المحدودة زمنياً، بدأت عملة 99Bitcoins (ذات الرمز 99BTC) تجذب اهتماماً هائلاً بالتزامن مع اقتراب انتقالها إلى معيار BRC-20 الخاص ببلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

عملة 99Bitcoins تقدم نموذج التعلم من أجل الكسب لنشر ثقافة الكريبتو

تقدم عملة 99Bitcoins حلاً للمبتدئين في عالم الكريبتو الذين يعانون من صعوباتٍ في استيعاب المفاهيم المتقدمة والمصطلحات الفنية الخاصة بهذا المجال. وتم إطلاق هذه العملة بجهود الفريق المسؤول عن منصة 99Bitcoins التعليمية، لتقدم نهجاً جديداً تماماً للتعلم.

وتقوم عملة 99Bitcoins على نموذج التعلم من أجل الكسب الذي يحفز المستخدمين على زيادة معرفتهم بتقنية البلوكتشين من خلال دورة متجدّدة وجذابة، حيث يُكمِل المستخدمون الدورات أو الاختبارات حول مواضيع الكريبتو ويكسبون عملات 99BTC كمكافآتٍ مقابل ذلك. وبمجرّد أن يرفع المستخدمون من مستوى مهاراتهم في هذا المجال ويكسبون عملات 99BTC، يُمكنهم رهنها لكسب عوائدَ سنويةٍ سخيّةٍ منها.

في الوقت الحالي، تُقدَّر نسبة عوائد رهن عملة 99BTC بنحو 820% سنوياً. وسعياً منه لزيادة الإثارة، قام فريق 99Bitcoins بتصميم نظام تعليم الكريبتو على المنصّة بأكمله بطريقةٍ مبتكرةٍ تماثل الألعاب، وبأسلوب طموحٍ لفت انتباه المستثمرين.



وفي ذات السياق، تمّ جمع أكثر من مليوني دولار في عملية البيع المسبق التي يشهدها المشروع حالياً، حيث تُعرض عملة 99BTC مقابل 0.00108$ فقط، مع العلم أنه يمكن للمستثمرين شراؤها باستخدام عملة إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو بينانس (BNB) أو بالفيزا والماستركارد.

إطلاقُ عملة 99Bitcoin وفق معيار BRC-20 يزيد من الإثارة التي تحيط بها

في حين يتصدَّر نموذج التعلم من أجل الكسب (Learn-to-Earn) عناوينَ أخبار الكريبتو، فإن فريق 99Bitcoins يعمل على خطةٍ أكثرَ طموحاً تتمثل بنقل العملة إلى معيار BRC-20 الجديد. فمن خلال الانتقال إلى معيار BRC-20، ستصبح عملة 99Bitcoins قائمةً على أكبر شبكة بلوكتشين وأكثرها أماناً في العالم.



ويمكن القول إنّ هذه الخطة جريئةٌ بالفعل؛ وبمجرّد إنجازها ستكون 99BTC أول عملة مشروع تعليم كريبتو على شبكة بيتكوين (Bitcoin). ويمكن لهذه الحالة المتقدمة من التكامل أن تؤتي ثماراً رائعةً في المستقبل؛ ففي نهاية المطاف، لن يقتصر الهدف النهائيّ للمشروع على كسب مالكي 99BTC عملاتٍ يمكن تداولها فحسب، وإنما يسعى المشروع أيضاً للاستعانة بمجموعةٍ من خدمات الكريبتو.

وكما هو موضّحٌ في الورقة البيضاء للمشروع، تشمل هذه الخدمات الدورات التدريبية الحصرية وإشارات التداول الداخليّ، إضافةً إلى إمكانية الانضمام إلى مجموعات الأعضاء المميّزين في مجتمع المشروع.



يقوم فريق 99Bitcoins بإنشاء نظام تقنيّ تعليميّ متكاملٍ يعمل باستخدام عملة 99BTC، وسيتم أيضاً تحديد سقف المعروض الإجمالي لـ 99BTC بـ 99 مليار عملةٍ منعاً للتضخم.



ويأتي تخصيص ما نسبته 10.5% من المعروض (حوالي 10.4 مليار عملة) لمشتري فترة الاكتتاب كي يؤكد على التركيز القويّ في بناء مجتمع المشروع.

اكتتاب عملة 99BTC يكتسب زخماً بفضل دعم المحللين والتغطية الإعلامية

بدأ العديد من المحللين البارزين على يوتيوب بتسليط الضوء على عملة 99BTC ومناقشة استخداماتها. فقد أشاد المحلل مايكل روبل (Michael Wrubel) -في مقطع فيديو- بمفهوم التعلم من أجل الكسب الذي ينتهجه المشروع؛ كما حثّ مالك قناة اليوتيوب Crypto Gains متابعيه على "تأمين بعض" عملات 99BTC قبل إطلاقها للتداول في السوق المفتوحة.

مع ذلك، فربّما يكون الأمر الأكثرُ أهميةً هو نجاح العملة نفسها باجتياز عمليات تدقيق العقد الذكي الذي أجراه خبراء البلوكتشين في شركة SolidProof، وهي خطوةٌ تكتسي أهميةً خاصةً لمشروع يسعى نحو التوافق مع معيار BRC-20 الجديد الخاص ببلوكتشين بيتكوين.



ومع هذا المعيار الذي يمثّل مستوىً إضافياً من الأمان، فلا عجب أن يتدفق المعجبون إلى قناة تيليجرام الخاصّة بـ 99Bitcoins لمعرفة المزيد عن المشروع.

وبشكل عام، يبدو مستقبل هذا البروتوكول المتفرّد بتعليم الكريبتو مشرقاً. وفي حال نجح فريق التطوير بتحقيق خارطة طريق المشروع ورؤيته الخاصة، فقد يصبح 99Bitcoins الوجهة المفضلة لمتعلمي الكريبتو.



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