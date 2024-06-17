اكتتاب عملة الميم Sealana الذي جمع 3 مليون دولار يصل إلى مرحلته النهائية مع توقع بعض المحللين أن تحقق العملة أرباحاً كبيرة

تلخصت أهداف فريق Sealana بتحويل شخصية حيوان الفقمة السمين لتصبح عملة الميم الكبيرة التالية، وعلى الرغم من كلّ الصعوبات التي واجهها الفريق، يبدو أنه قد حقق ذلك بالفعل.



والآن، بينما أوشك اكتتاب Sealana (ذات الرمز SEAL) على الانتهاء، تتعالى ضجّةٌ كبيرةٌ حول المشروع، حيث يُقدم للمستثمرين فرصةً أخيرةً للشراء.



الضجة تتزايد مع اقتراب اكتتاب Sealana من نهايته

من المؤكد أن أغلب مستثمري العملات الرقمية قد سمعوا عن اكتتاب عملة الميم Sealana من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بالنسبة لأولئك الذين لم يفعلوا، فإليكم نبذةً عنه؛ إذ يُعتبر الاكتتاب جولةً مبكرةً بحيث يتمكن المستثمرون من شراء عملات SEAL بسعر مُحدّدٍ قبل أن تصل إلى السوق المفتوحة.



يُذكر أن اكتتاب Sealana انطلق في 1 أيار/مايو، وقد ابتدأ الآن العدُّ التنازلي لانتهائه. فقد أعلن فريق Sealana أن موعد الاكتتاب سينتهي في 25 حزيران/مايو تمام الساعة 6 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق؛ وبالتالي لم يتبقَّ سوى أسبوعين فقط لشراء عملات SEAL بسعرها المُخفّض البالغ 0.022$.

وفي حال تمكنت العملة من الحفاظ على مستوى الزخم هذا، فمن المحتمل أن يتم إدراج SEAL قريباً في منصات التداول المركزية، حينها سيتضح ما إذا كان بإمكان سعرها الارتفاع أم لا.



تجدر الإشارة إلى وجود العديد من الأمثلة على اكتتابات مشاريعَ مماثلةٍ حافظت على مكانتها في السوق، مثل Slothana (ذات الرمز SLOTH) -وهيَ عملة ميم قائمةٌ على بلوكتشين سولانا ومستوحاةٌ من حيوان الكسلان- التي أحدثت ضجّةً كبيرةً قبل انتهاء اكتتابها، وانفجرت بعد إدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEX).

توزيع عملات SEAL سيتمّ قبل إطلاقها المرتقب في منصات التداول اللامركزية

سيحصل المستثمرون على عملات Sealana الخاصة بهم مباشرةً في محافظهم خلال أيام من انتهاء الاكتتاب في 25 حزيران/يونيو.

ولا توجد هناك حاجةٌ لعملية المطالبة التقليدية أو دفع رسوم الغاز، إذ يُبسّط فريق Sealana الأمر من خلال إرسال عملات SEAL مباشرةً إلى المستثمرين، وكلّ ما عليهم هو انتظار وصولها.



وبالحديث عن تلك العملات، ما هيَ SEAL بالضبط وفيمَ تُستخدم؟

لا تُعتبر SEAL عملة ميم أخرى مستوحاةً من الكلاب أو نسخةً لعملة مزاح أخرى، فهي تتبع فكرةً جديدةً مُستوحاةً من فقمةٍ سمينٍ يتمتع بروح الوطنية الأمريكية، ويرتدي ملابسَ مُزينةً بنجوم وخطوط. ويُشير شكله الطريف إلى شخصية Gamer Guy في مسلسل ساوث بارك (South Park) أيضاً.



لذا، يمكننا أن نقول بأن القائمين على المشروع قد جمعوا بين الحنين إلى مسلسل الرسوم المتحركة الشهير والضجة المحيطة بعملات الميم اليوم؛ وعلى الرغم من أنه مزيجٌ غريبٌ بعض الشيء، إلا أنه أظهرَ فعاليته حتى الآن.

الضجّة المحيطة باكتتاب Sealana تزداد مع ذكره في يوتيوب

لا تُظهر الضجّة المحيطة بـ Sealana أي علاماتٍ على التباطؤ مع اقتراب انتهاء اكتتاب عملتها.

وقد جمع حساب المشروع الرسميّ على تويتر 12,000 متابع خلال أكثر من شهر، كما تمتلك مجموعته على تيليجرام 8,400 عضوٍ يؤمنون بإمكانات SEAL في المستقبل، فقد كانت العملة تجذب الانتباه وتكسب مصداقيةً على مواقع تقييم العملات الرقمية.



وحالياً، تحتل SEAL المرتبة الثانية على موقع ICOBench.com، من بين مئات المشاريع التي ستُطلق عملاتها قريباً.

وقد انضمّ كبار المؤثرين على يوتيوب إلى هذه الضجة، حيث ذكرت قنواتٌ مثل Clinix Crypto وOscar Ramos عملة SEAL لمتابعيها تزامناً مع اقتراب نهاية الاكتتاب. وتجدر الإشارة إلى أن ذكر عملات ميم على مواقع مثل هذه يُعَد علامةً على شهرتها.



وتزداد هذه الضجة مع اقتراب إدراج العملة المُخطط له في منصات التداول اللامركزية، وإذا ما استمرَّ زخم المجتمع في النموّ على هذا المنوال، فقد تصبح الأمور مثيرةً للغاية بمجرّد وصول Sealana إلى السوق المفتوحة خلال الأسابيع القادمة.



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