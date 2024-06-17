حصاد اكتتاب عملة Base Dawgz المبنية على منصة بيس والمميّزة بتواجدها على شبكات بلوكتشين مختلفةٍ يبلغ 750,000$ في أسبوعه الأول

عملة ميم جيّدة خرجت إلى النور واجتاحت القطاع وسرَقت أنظار مستثمريه، نتحدث هنا عن عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) التي جمَعَ اكتتابها أكثرَ من 750,000$ في أسبوعه الأول.



ولكن هل ستنجح هذه العملة المتواجدة على عدّة نظم بلوكتشين في الحفاظ على زخمِها الصاعد إلى أن يتم إدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEXs)؟



إطلاق Base Dawgz على منصة بيس يسرق الأضواء في عالم عملات الميم

على الرغم من أن عملات الميم اتسمت بأدائها المميز حتى الآن خلال العام الجاري 2024، إلا أن فئةً وحيدةً من هذه العملات نجحت بلفت أنظار صغار المستثمرين، وهي تلك المبنية على شبكة البلوكتشين بيس (Base).



فبفضل بنائها على بلوكتشين بيس فائقة السرعة التابعة لمنصة التداول الشهيرة كوينبيس (Coinbase)، جذبت هذه العملات معدلات سيولةٍ ضخمة.

وبالنظر إلى رسوم الغاز المنخفضة وتوافقها مع بلوكتشين إيثيريوم وقيمتها السوقية المتنامية البالغة 2.6 مليار دولار، لا عجبَ في أن يتوافد المستثمرون للاستفادة من النظام التقنيّ لعملة الميم المبنية على بلوكتشين بيس.

جديرٌ بالذكر أنّ كلاً من عملتي Brett (ذات الرمز BRETT) وToshi (ذات الرمز TOSHI) تعدّان عملتي الميم الأكثر نجاحاً على شبكة بلوكتشين بيس حتى الآن.

فقد جلبت هاتان العملتان مكاسبَ ضخمةً لمستثمريهما الأوائل وبلغت قيمتهما السوقية -مجتمعةً- 1.9 مليار دولار تقريباً. وبالطبع، يُسلط هذا النجاح المبهر الضوء على الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها هذا المجال، ويأمل فريق DAWGZ تكرار هذا المستوى من النموّ.



وفيما تُعَد بلوكتشين بيس الشبكة الأساسية لعملة DAWGZ، إلا أنه تمّ تصميمها لتعمل عبر شبكات بلوكتشين متعدّدة؛ حيث يمكن لمالكيها نقل عملاتهم بين شبكات إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبينانس الذكية (Binance Smart Chain) وأفالانش (Avalanche) وغيرها.



لذلك، وفيما تقتصر عملات الميم الأخرى على شبكة بلوكتشين واحدة فقط، رسّخت Base Dawgz مكانتها داخل القطاع بميزة تنقلها عبر شبكات بلوكتشين متعدّدة.



تنامي الهوس باكتتاب DAWGZ مع اصطفاف المستثمرين لشرائها

استحوذ اكتتاب عملة Base Dawgz على انتباه المستثمرين فور إطلاقه، وفي غضون سبعة أيام فقط ساهم المستثمرون بالفعل بأكثرَ من 750,000$ في حدث التمويل الجماعيّ (crowdfunding) الخاص بها.



ويسهل معرفة السبب وراء هذا والمتمّثل بحرص فريق Base Dawgz على تحويل اكتتابها إلى لعبةٍ ممتعةٍ باستخدام هيكلٍ قائم على المراحل، أي أنّ سعرَها يرتفع كلَّ بضعة أيام.



فهي تتوافر -حالياً- بسعر 0.000479$ لتفسح المجال أمام المستثمرين الأوائل للحصول عليها بسعر منخفض علماً بأنه يمكنهم استخدام عملات ETH أو BNB أو AVAX أو SOL تسهيلاً لعملية شرائها.

ويُعتبر كلّ هذا جزءاً من رؤية فريق التطوير لجعل عملة الميم الخاصة به لامركزيةً -ومن دون حدود- بأقصى قدرٍ ممكن. فبحسب ورقتها البيضاء، تم تخصيص 20% من معروضها الكليّ لتوفير السيولة اللازمة للإدراجات المُخطط لها على منصات التداول اللامركزية بمجرّد انتهاء اكتتابها.



وسيتم تخصيص 20% أخرى لمكافآت الرهن، على الرغم من أن التفاصيل الخاصة بكيفية عمل برنامج المكافآت هذا لم يتم الكشفُ عنها بعد.

وبالطبع، لم يغفل فريق DAWGZ عن أهمية تخصيص ميزانيةٍ لأغراض التسويق؛ ليلتزمَ بتخصيص 15% من معروضها الكليّ من أجل استخدامه في حملاتها الترويجية بمجرّد إطلاقها في السوق المفتوحة.



نموذج المشاركة من أجل الكسب يدعم النموّ الساحق لعملة DAWGZ

فيما تُولِّد قدرات العملة على التواجد عبرَ عدة نظم بلوكتشين واكتتابُها المميز الكثيرَ من الضجيج حول الموضوع، قد يؤدي نموذج المشاركة من أجل الكسب (Share-to-Earn) الذي ارتكزَ عليه مشروع Base Dawgz لتحقيقِهِ مكاسبَ ضخمة.



ببساطةٍ، يُشجّع المشروع مجتمعه على مشاركته والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال إنشاء محتوى مثل الصور الطريفة أو مقاطع الفيديو، يمكن لأعضاء المجتمع كسب نقاطٍ قابلةٍ للاسترداد على شكل عملة DAWGZ بمجرّد انتهاء اكتتابها.



ومن خلال إستراتيجيته التسويقية هذه، يحاول المشروع تكرار النجاح الساحق الذي حققته عملة الميم المميزة Pepe (PEPE) من قبل. ولكن هذه المرة، يُقدّم Base Dawgz حافزاً مالياً مباشراً لمُنشئي صور الميم الطريفة.



بالتالي، ومع انضمام المزيد من المستخدمين وإنشاء محتوى قابلٍ للمشاركة، سيتم توسيع نطاق انتشار المشروع. وبارتفاع قيمة عملته الأساسية، سيتشجّع المزيد من أعضاء المجتمع على الترويج النشط للمشروع، علماً بأن هذه الإستراتيجية المبتكرة بدأت تُؤتِي ثِمارَها بالفعل.



وفيما يشارف حساب Base Dawgz على منصة X (تويتر سابقاً) على تسجيل 2,400 متابع بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقها، وقد نمَت قناتها على تيليجرام إلى ما يقرب من 800 عضو.



كذلك لفتت عملة DAWGZ أنظار مشاهير اليوتيوب في مجال العملات الرقمية، إذ توقّع ماثيو بيري (Matthew Perry) في مقطع فيديو حديثٍ له بأنها قد تصبح "عملة BRETT المقبلة". وبالمثل، أشادت شخصيةٌ بارزةٌ على منصة تويتر -تُعرَف باسم Darke ولديها أكثر من 66,000 متابع- بالمشروع.



وعلى هذا النحو، يتضح جلياً أن نهج Base Dawgz يلقى قبولاً وترحيباً من قِبَلِ المستثمرين ممّا يجعلها عملةً مميزةً يجب مراقبتها في الأسابيع المقبلة.



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