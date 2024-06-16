تواصل قصف الاحتلال لمناطق متفرقة جنوب ووسط قطاع غزة

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي غارة عنيفة على مدينة غزة، بالتزامن مع عدة غارات استهدفت محيط وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

وكان مواطنا قد استشهد إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي تل السلطان والحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

وقالت مصادر محلية إن قصفا استهدف أرضا زراعية في منطقة حي المنارة جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضا زراعية في منطقة حي السلام جنوب شرق خان يونس.