"طوفان الأقصى" في يومها 255.. ارتفاع حصيلة "حرب الإبادة" في غزة إلى أكثر من 37 ألف شهيد

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ255، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 37337 شهيدا، وإصابة 85299.

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين، وإصابة آخرين، والإعلام الإسرائيلي يكشف عن كمين نفذته المقاومة تسبب بانهيار مبنى في رفح على عدد من الجنود.

وبمقتلهم يصل عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 19 جندياً هذا الشهر، منهم 18 في قطاع غزة ومعظمهم في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجندي عند الجبهة مع لبنان.

ويرتفع بذلك أيضاً عداد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 664 قتيلاً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة. وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب 3620 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره جيش الاحتلال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ255:

12:23|تجدد القصف المدفعي محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

12:15| مروحيات الاحتلال تقصف تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع

12:01| قصف مدفعي إسرائيلي عنيف قرب جسر وادي غزة وسط القطاع