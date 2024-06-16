القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الاحد، في بيان تنفيذها 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقواتُ البحريةُ في قواتِنا المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ وعلى النحوِ التالي:

الأولى استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستية.

والثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( CAPTAIN PARIS) بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وذلكَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً ثالثةً استهدفتْ سفينةَ ( Happy Condor)في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وقدْ حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ والردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.