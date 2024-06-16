الاحتلال يشن عدة غارات جنوب لبنان

وطن: جددت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، قصفها على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على بلدة الطيبة بصاروخين لم ينفجرا، كما أغار على بلدتي كفركلا ومحيبيب، وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال بلدة الطيبة.

قصفت مدفعية الاحتلال بلدة العديسة، وبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، طاولت الأحياء السكنية فيها، كما قصفت أطراف الناقورة، ووادي حامول شرقا، بعدد من القذائف الثقيلة والحارقة. وقد خلف القصف حرائق كبيرة في حامول امتدت إلى الاحراج وأشجار الزيتون. فيما حلقت طائرات الاستطلاع فوق الناقورة والقطاع الغربي.