خسائر بشرية ثقيلة لجيش الاحتلال منذ بداية حزيران

وطن: أفادت معطيات نشرتها مواقع إلكترونية ووكالات أنباء خلال الأيام القليلة الماضية أن ما لا يقل عن 19 جنديا من جيش الاحتلال قتلوا وأصيب أكثر من سبعين آخرين في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بداية يونيو/حزيران الجاري.

وسُجلت الحصيلة الأسوأ لجيش الاحتلال في يوم واحد خلال النصف الأول من يونيو/حزيران يوم أمس السبت بعد مقتل ثمانية عسكريين في تفجير استهدف ناقلة جند في مدينة رفح بقطاع غزة.

وحسب الأرقام الرسمية التي تسمح الرقابة العسكرية لجيش الاحتلال بنشرها، فمنذ بدء الهجوم البري على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 658 جنديا وضابطا في جيش الاحتلال، بينهم 306 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3 آلاف و835 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.

وفي ما يلي جرد للخسائر البشرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ بداية الشهر الحالي:

5 يونيو: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله اللبناني على تجمع جنود في حرفيش.

6 يونيو: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.

8 يونيو: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى المحتجزين الأربعة من منطقة مخيم النصيرات.

10 يونيو: مقتل 4 جنود وإصابة 6 بينهم ضابط في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود قتلوا جراء انفجار وقع في مبنى بحي الشابورة في رفح. ومن جهته قال المراسل العسكري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن سبعة جنود أصيبوا في الانفجار، بينهم خمسة إصاباتهم بالغة.

11 يونيو: إصابة 10 جنود من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة.

12 يونيو: إصابة 29 جنديا من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة.

13 يونيو: جيش الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر قصف بقذيفة صاروخية من لبنان.

13 يونيو: إصابة 11 عسكريا من جيش الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة.

14 يونيو: إصابة 10 جنود من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة.

15 يونيو: مقتل 8 جنود من سلاح الهندسة في تفجير ناقلة جند مدرعة في رفح. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المدرعة علقت داخل حقل ألغام معد سلفا مما أدى إلى الانفجار. وبدوره قال جيش الاحتلال إن الجنود الثمانية قتلوا في شمال غرب تل السلطان في منطقة رفح.

15 يونيو: مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة.

15 يونيو: مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 يونيو. وهو مقاتل في لواء غفعاتي.

16 يونيو: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.



المصدر: الجزيرة + وكالات