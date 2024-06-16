ريما نزال تكتب لوطن: إدراج الاحتلال في القائمة السوداء

إدراج جيش الاحتلال في القائمة السوداء المرفقة بتقرير الأمين العام حول الأطفال في مناطق الصراع المسلح، شكل لطمة قوية لدولة الاحتلال الاسرائيلي تضاف الى لطمات اخرى كثيرة سبقتها بسبب تورط جيش الاحتلال في انتهاكات القتل والتشويه والتجنيد والتجويع والاستغلال الجنسي، جنباً إلى جنب مع تنظيمات مثل بوكو حرام وداعش والقاعدة وغيرهم.

يرصد تقرير الأمم المتحدة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ويصنفها بالانتهاكات غير المسبوقة، كونها بلغت ذروتها وفق المعايير المتبناة بنسبة 155%، ببلوغ عدد الشهداء الأطفال أكثر من 15654 طفلا ، اي ما يعادل نصف عدد الشهداء الاجمالي الذين قضوا خلال حرب الإبادة المتصاعد وتيرتها دلالة على عدم اكتراث دولة الاحتلال بالتقرير الصادر في السابع من حزيران الحالي، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على السابع من أكتوبر، قُتل جلهم بالقصف، بينما مات بعضهم بسبب الجوع والعطش أو الأمراض والأوبئة المنتشرة في بيوت الإيواء والخيام المكتظة بالنازحين، ومنع دخول الوقود والامدادات الغذائية والصحية، وجراء تناول المياه الملوثة ونقص النظافة بسبب انقطاع المياه وقصف محطات التحلية علاوة على أزمة فقد الأدوية والمعقمات وخروج المستشفيات من الخدمة.

ولم تقتصر الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين على الممارسات الوحشية ضد أطفال غزة التي لفتت نظر العالم بأسره، بل تعود إلى كم هائل من الجرائم ضد الاطفال في القدس وعموم المناطق في الضفة الغربية الذين أصبحوا هدفا للقنص من المستوطنين والجيش، حيث تم رصد قتل خمسين طفلا خلال عام 2023 في الضفة الغربية ولا زال مئات المعتقلين الاطفال خلف القضبان يعانون من التعذيب الجسدي والنفسي، عدا عن ممارسة الاعتقال المنزلي وقرارات الإبعاد المتخذة بحقهم بعيداً عن عائلاتهم، وقطع الجيش الطرق ومنع الوصول للمدارس.

ومن نافل القول، أن اسرائيل لا تقيم وزنا للقرارات الدولية، بل تسخر بها وتساويها بالأرض، وهذا ما عبّر عنه مندوب اسرائيل في الأمم المتحدة عندما قام بتمزيق ميثاقها أمام الكاميرات والمجتمعين، في خطوة تعبر عن قرار اسرائيل في الاستمرار بإبادة الشعب الفلسطيني، لكن سلوك اسرائيل البعيد عن الديبلوماسية في أحسن الأوصاف، لا يقلل من أهمية ما تصنعه حاليّاً هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها كالأنروا ومنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال وليس الحصر، على صعيد إصدار التقارير الصانعة للرأي العام والمتابعة بشكل حثيث للقضايا ذات الأهمية من مثل القرار 1612 الصادر في تموز من العام 2005 بخصوص الأطفال في بلدان الصراع المسلح، واضعاً الإطار المُلزم لآليات الرصد والإبلاغ حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، الأمر الذي أكسب اتفاقية حقوق الطفل البعد الجادّ والعملاني بمطالبته فِرَق الأمم المتحدة القطرية في البلدان المدرجة في قائمة الأمين العام، تأسيس آلية للرصد وتقديم المعلومات الدقيقة عن ست عناوين مستهدفا الحصول على بيانات بشأنها، وهي العناوين التي تركز على جرائم القتل والتشويه بحق الأطفال، والاغتصاب والخطف وعن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القتال، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.

ست عناوين تعتبر مفصلية في مجال الانتهاكات بحق الطفولة المعذبة في فلسطين، لكن الانتهاكات الممارسة ضد الأطفال الأحياء أشد وطأة بآثارها الممتدة زمنياً، حيث يختبر أطفال فلسطين ويمرون بأحداث لا ينبغي المرور بها أو رؤيتها كما قال فيليب لازاريني- المفوض العام للأنروا، فمن نجا من أزمة عميقة من مثل بتر الطرف أو الاعتقال لا يعني المرور الآمن من الأزمة النفسية التي سترافقه سنين عمره، علاوة على الأثر المرئي في ضياع سنة دراسية كاملة ستنعكس بآثارها على الحالة العامة لجيل كامل.

وبدون شك ان قرارا إدراج اسرائيل في قائمة العار انطوى على إيجابية كبيرة وحظي بتقدير كبير من قبل الشعب الفلسطيني وكل الاحرار في العالم؛ حتى وان جاء متاخراً بعض الشيء وربما لا يترتب عليه قيمة وآثار قانونية، فلطالما قامت اسرائيل بارتكاب الجرائم والانتهاكات بجميع أشكالها وعناوينها الواردة بالقرار 1216، ولا بد وأن السلوك المشين للاحتلال وتغوله في العدوان الأخير قد حسم القرار باتجاه الإدراج، وفائدة إلصاق الوصمة معنوياً على المجتمع الدولي وإضرارها بسمعة الاحتلال وجيشه في الوقت الذي تتعرض فيه دولة الاحتلال للمحاسبة والمساءلة في المحاكم الدولية، بما يخدم تعزيز الضغط الجمعي عليها لوقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية والصحية والعلاجية وإعادة الإعمار.

صحيح أن إدراج جيش الاحتلال في قائمة العار يُعد انتصاراً لأطفال فلسطين الذي يستمر تعذيبهم يومياً، ولن تعيد القائمة محمد الدرة وفارس عودة إلى الحياة، ولن تفرج عن الأسير أحمد المناصرة، ولن تعيد أطراف من قطعت أطرافهم، لكنها خطوة عظيمة من الأمم المتحدة، حيث يمثل إلصاق وصمة عار بدولة الاحتلال وجيشها الذي لم يعد بإمكانهم بعد هذه الادانة الصريحة التشدق بالقول انه جيش اخلاقي، بعد ان أكد أنه قد تجرد من القيم الانسانية.

سيلحق القرار العار بدولة الاحتلال التي كانت تتبجح بإدعائها انها الديمقراطية الوحيدة في المنظقة، كما سيترتب عليه المزيد من العزلة والانكشاف امام الراي العام وظهورها على حقيقتها كدولة عنصرية عدوانية توسعية معادية لكل القيم الانسانية والحضارية، وسيعطي مساحة أوسع لحركة مقاطعة اسرائيل للتعبئة والحشد ضد دولة الاحتلال باعتبارها خطرا على الانسانية ككل، كما ان القرار يبث الأمل بأن مسار العدالة قد قطع خطوة مهمة إلى الأمام، وأن اسرائيل لم يعد بإمكانها الاستمرار في الإفلات من العقاب كما كان الأمر قبل السابع من أكتوبر.