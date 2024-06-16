عيد الأضحى في غزة .. صلاةٌ بين الركام والخيام وفرحة غابت قسرا

وطن: حاول أهالي قطاع غزة اقتناص لحظات سعادة في عيد الأضحى المبارك، وسط قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمعاناة الإنسانية نتيجة حرب الاحتلال الاسرائيلي التي تجاوزت 8 أشهر.

وفي مشهد مظاهر العيد في مناطق القطاع فرحة.. غابت قسراً ومحال تجارية شبه مغلقة ومعظمها مدمّرة، كما اختفت الشعيرة الأهم التي يحيها أهالي غزّة في كلّ عام، وهي الأضحية، إذ لا يتمكن الأهالي من شرائها مع تجاوز سعرها الألفي دولار أميركي.

وتعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية على شراء الأضاحي لتوزيعها على الناس ضمن برامج المساعدات الإنسانية.

و يحلّ هذا العيد صعباً على عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، منهم أكثر من 10 آلاف جريح بترت أطرافهم، وهم ينتظرون إعادة فتح معبر رفح للخروج من أجل العلاج، و أكثر من 8 آلاف أسير لا يُعرف عنهم معلومات.

بدوره، أكد خطيب مسجد جباليا، شمالي قطاع غزة، على أنّ العيد عاد على غزة وهي متمسكة بربها وتبذل أغلى الأثمان لاستعادة أرضها والدفاع عن مقدسات الأمة.

وقال، في خطبة صلاة العيد، إنّ الاحتلال يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك، مشيراً إلى أنّ الأثمان التي بذلها الشعب الفلسطيني وسيبذلها، "لكنها تهون، كونها في سبيل المقدسات".

وشدّد الخطيب على أنّ المقاومة الفلسطينية ستدك الاحتلال "الذي يحول بيننا وبين أداء شعائرنا الدينية".

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى على ركام المسجد العمري الكبيرة، الذي دمره الاحتلال، قبل أشهرٍ، خلال عدوانه على مدينة غزّة.

ومن بين ركام منازلهم المدمرة في خان يونس جنوب القطاع، أدى المواطنون صلاة العيد، وصنعت مواطنات العكك، كما أقيمت صلاة العيد في الخيام في أمكان النزوح.

وفي الشمال، الأكثر تعرضاً لخطر المجاعة، أُقيمت أيضاً صلاة العيد في أكثر من منطقة، ولا سيما في الفالوجا بمخيم جباليا حيث صلىّ الفلسطينيون في العراء.

كذلك، تمّت صلاة العيد من داخل المستشفى الميداني الإماراتي، جنوبي القطاع، مع الجرحى والطاقم الطبي، وفي المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وفي آخر الإحصيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، في 12 حزيران/يونيو الجاري، دمّر قصف الاحتلال الإسرائيلي 604 مساجد بشكل كلي، و200 مسجدٍ بشكل جزئي.