منظمة "إسرائيلية": 10 آلاف جندي في الجيش قدموا طلبات علاج نفسي

وطن: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن أكثر من 10 جندي في جيش الاحتلال طلبوا تلقي خدمات الصحة النفسية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن منظمة "نفغاشيم" الإسرائيلية أن آلاف الجنود الإسرائيليين يعودون من قطاع غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المنظمة أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.

اقرأ أيضا:

وقبل أيام أفادت الإذاعة الإسرائيلية بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن عشرة ضباط وجنود من جيش الاحتلال انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

على جانب آخر، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، مناطق في مدينة غزة وفي رفح.