إصابة شاب واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس

وطن: أصيب شاب، واعتقل آخر، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص خلال اقتحام مخيم الفارعة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحام المخيم

وكانت قوات خاصة قد تسللت إلى المخيم صباحا، تبعتها تعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجز الحمرا العسكري.

كما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من البنايات داخل المخيم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة، كما دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال داخل المخيم.