القوات الامريكية تُخلي طاقم سفينة "فيربينا" بعد عجزه عن اخماد الحريق فيها وقربها من الغرق

رام الله – وطن: أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أن طاقم سفينة شحن أصيبت بصواريخ أطلقتها القوات المسلحة اليمنية قد غادرها، بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.

وقالت القيادة (سنتكوم) في بيان على منصة إكس: إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة إم – في فيربينا، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومين منفصلين بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حرائق على متنها.

وأضافت "أن الطاقم أصدر نداء استغاثة، حيث قدمت سفينة (إم – في آنا ميتا) المساعدة، واستعادت البحارة ونقلتهم إلى بر الأمان، حيث ترك طاقم البحارة السفينة بسبب استمرار الحرائق وعدم القدرة على السيطرة عليها".

وبينت، " أن بحارا أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، "وتم إجلاؤه من جانب القوات الأمريكية".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، غرق سفينة "فيربينا" في خليج عدن، بعد يومين من استهدافها بصواريخ.

والخميس، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، أن "القوات المسلحة اليمينة استهدفت السفينة (فيربينا) في البحر العربي، والسفينة (سي جارديان) والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر".

وأضاف أن الهجوم على السفن الثلاث تم بعدد من الصواريخ البحرية والبالستيةِ والطائرات المسيرة.