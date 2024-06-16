اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك: نحن امام هزيمة استراتيجية لم نشهدها ونتنياهو سيجلب المحرقة علينا

رام الله - وطن: قال اللواء الاحتياط المتقاعد في جيش الإسرائيلي إسحاق بريك ان "أي قرار من نتنياهو لمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة على الدولة". على حد وصفه.

وقال مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش الاحتلال اللواء "إسحاق بريك" إن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو.

وتابع بريك "قلصنا قدرة الجيش في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس"، مضيفا "ما يجري في رفح عار فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نقتل".

وتابع بريك "إننا أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد" مضيفا "لا نستطيع إيقاف صواريخ حزب الله ومسيّراته، ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما لا يتم إطلاق عشرات بل آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار علينا كل يوم؟

وحول ما يجري في شمال فلسطين المحتلة بفعل عمليات حزب الله قال بريك "أولئك الذين يتجولون في المستوطنات الشمالية يندهشون مما يرون".